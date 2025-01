Un pareggio agguantato nel finale, un rallentamento nella rincorsa al terzo posto. La Cremonese non riesce a superare il Modena. Allo Zini apre le danze Vandeputte, i canarini rimontano però con Di Pardo prima e Palumbo poi. Nel finale ci pensa De Luca a siglare il definitivo 2-2.

Il match si apre con un brivido: all’11′ conclusione da fuori di Caso che colpisce la traversa, sulla respinta Palumbo serve Defrel che calcia un rigore in movimento, ma Fulignati si supera e mette in corner. Al 17’ però a passare sono i grigiorossi: filtrante alto di Vazquez per Vandeputte che controlla e batte Gagno sul primo palo con una zampata da prima punta navigata. Dopo neanche dieci minuti dal vantaggio, i canarini pareggiano: filtrante di Palumbo per Defrel che si trova solo di fronte a Fulignati, Ravanelli prova a chiudere ma tocca male, il portiere grigiorosso respinge il pallone ma il rimpallo favorisce Di Pardo che, a porta spalancata, sigla l’1-1. Tre minuti dopo Pickel scarica per Vazquez che calcia dal limite, ma il suo tiro termina alto. Al 34′ retropassaggio pericoloso di Di Pardo che spiazza Gagno, il portiere del Modena con un balzo salva sulla linea. Al 42’ contatto tra Palumbo e Ceccherini, per il direttore di gara non ci sono dubbi, rigore per il Modena. Dagli undici metri lo stesso Palumbo batte Fulignati per il 2-1. Ceccherini è costretto inoltre a chiedere il cambio, al suo posto dentro il nuovo acquisto Folino.

La ripresa si apre con l’angolo battuto da Vandeputte, incornata di Ravanelli centrale, Gagno blocca. Al 55′ Santoro controlla e calcia alla ricerca del primo palo, Fulignati si allunga e mette in corner. All’ora di gioco mister Stroppa cambia: dentro Johnsen e Nasti, fuori Zanimacchia e Bonazzoli. Al 61′ Majer lavora un bel pallone al limite dell’area avversaria, passaggio intelligente per Vazquez che dal limite però calcia alto. Al 68′ Vazquez scambia con Nasti e calcia col mancino, ma il suo tiro finisce sulla parte interna della traversa. Al 72′ lancio in profondità per Palumbo che scarica per Bozhanaj, il tiro del 21 del Modena viene però deviato ed esce di poco. A quindi dalla fine Stroppa inserisce anche De Luca e Azzi per Antov e Majer, giocandosi tutte le carte offensive. Proprio i due subentrati confezionano la rete pari: cross perfetto di Azzi, De Luca di testa trova la deviazione vincente per il 2-2.

E’ l’ultima emozione di una partita che porta la Cremonese a quota 37 punti, sempre in quarta posizione. Prossimo impegno per i grigiorossi domenica 2 febbraio in trasferta contro la Salernitana.

