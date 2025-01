La Vanoli Cremona conquista due punti fondamentali al termine di una partita difficile e combattutissima. Ci vogliono 45′ di gioco per Lacey e compagni per avere la meglio sulla Givova Scafati, battuta 88 a 85 dopo un tempo supplementare. Coach Brotto ritrova finalmente il miglior Willis autore di 22 punti e la conferma di Tariq Owens, determinante con 20 punti e 9 rimbalzi. Ma soprattutto ritrova la vittoria davanti al suo pubblico.

Parte contratta la Vanoli, ben consapevole dell’importanza della posta in gioco, con un quintetto composto da Willis, Davis, Conti, Dreznjak, Owens. Dall’altra parte Gray, Anim, Sorokas, Cinciarini, Akin che mettono subito la testa avanti fino all’8 a 2. Cremona sbaglia molto dalla distanza. È Tariq Owens a sbloccare i biancoblu, seguito poco dopo da Nikolic che suona la carica. La gara sembra cambiare volto, tanto che la Vanoli pareggia dopo 8′ con una tripla di Davis. Il primo vantaggio porta la firma di Federico Poser. Il quarto si chiude con un’altra bomba di Nikolic che porta Cremona in vantaggio 26 a 23.

La gara resta in equilibrio nell’avvio di secondo quarto, con Cremona solida in difesa, ma poco precisa in attacco, con i migliori tiratori ancora praticamente a secco. Mancano poco meno di due minuti al riposo quando finalmente si sblocca Willis con la tripla del 38 a 35. Le squadre vanno al riposo con la Givova avanti di misura sul 40 a 41. Il migliore per Cremona è Tariq Owens con 7 punti, 5 rimbalzi e 3 stoppate in 14′ di gioco. Per Scafati due uomini in doppia cifra, Gray con 14 e Akin con 10 punti e anche 9 rimbalzi.

Combattuto ed equilibrato anche l’avvio del terzo periodo, poi Cremona sfrutta qualche buona difesa per allungare fino al +8, grazie a un parziale di 7 a 0 propiziato da Owens, Willis e Zampini (60 a 52). La Vanoli tiene a 15 Scafati nel terzo quarto, andando al primo riposo sul +5, 61 a 56.

Riparte più forse Scafati nell’ultima frazione di gioco, riportandosi in un lampo a un punto dai padroni di casa, rei di avere ancora una volta sprecato un possesso con una brutta palla persa. Scafati si porta in vantaggio con una tripla di Miaschi, risponde Willis con due bombe di fila che rimettono Cremona avanti di due possessi sul 69 a 65. I quattro punti di vantaggio non sono abbastanza per scoraggiare i campani che trovano subito il pareggio, mentre si alza la tensione in campo e sugli spalti. La Vanoli torna avanti con una schiacciata del suo lungo americano ben imbeccato da Willis, ma all’ultimo giro di orologio le squadre sono in perfetta parità sul 74 a 74, con la palla in mano agli ospiti. Cremona conquista un rimbalzo preziosissimo con Nikolic e corre dall’altra parte del campo, Willis subisce fallo, ma i 7″ sulla rimessa non sono abbastanza per trovare il canestro definitivo e si va all’overtime sul 74 pari.

Cremona apre i giochi con una schiacciata a una mano di Owens, risponde Scafati che nonostante abbia già perso Pinkins per cinque falli e abbia l’ottimo Akin con quattro, non lascia scappare Davis e compagni. Ma la squadra di Brotto ci crede, il pubblico si scalda e un +5 sul tabellone accende le speranze (83 a 78). A un minuto dalla fine la Vanoli conduce 86 a 80 grazie a due liberi di Willis, che poco dopo in un contrasto è costretto a rimettere una lente a contatto. La tensione in campo e sugli spalti è altissima quando arriva il time out di Ramondino, con poco meno di 10″ da giocare e la palla in mano a Scafati. Il finale però è tutto per Cremona che con due liberi di Lacey e un rimbalzo fondamentale di Willis la chiude 88 a 85.

Cristina Coppola

