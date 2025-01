Dalle parole alla Parola: si potrebbe definire così il filo conduttore delle intense giornate romane vissute dai partecipanti al Giubileo del Mondo della Comunicazione, primo grande appuntamento dell’Anno Santo concluso domenica in Vaticano.

Fra i professionisti dei media provenienti da 138 Paesi c’era Riccardo Mancabelli, Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Cremona, che ha seguito il calendario di iniziative proposte.

Visite, messe e anche il pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro, oltre a convegni con “testimoni di speranza” in linea con il tema scelto dal Pontefice per il Giubileo 2025. Toccante l’intervento della giornalista filippina Maria Ressa, Premio Nobel per la Pace.

Il 26 gennaio ricorreva poi la Domenica della Parola di Dio istituita anni or sono proprio da Papa Francesco, data ideale per celebrare il Giubileo del Mondo della Comunicazione; un evento suggellato dall’udienza con il Santo Padre che ha invitato i presenti a tenere in tasca il Vangelo, affinché le sua lettura possa incidere positivamente sulla vita di tutti i giorni.

Federica Priori

