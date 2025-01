Incidente senza feriti questa mattina in via Massarotti all’intersezione con via Trebbia. Due auto si sono scontrate, una di esse ha ingombtrao la carrreggiata in direzione via Milano, mentre l’altra è finita contro un cartello della segnaletica stradale provvisorio all’angolo con via santa Tecla. Traffico rallentato, è intervenuta la Polizia Locale.

