Un anno fa aveva salutato gli studenti del Liceo Manin promettendo che sarebbe tornato tra loro. Daniel Reyes, al terzo anno di nanoingegneria presso il MIT, il prestigioso Massachusetts Institute of Technology di Boston, ha chiesto e ottenuto di essere assegnato, per il secondo anno consecutivo, al liceo cremonese, nell’ambito del Global Teaching Laboratories, un programma che facilita esperienze all’estero.

Per tre settimane, Daniel è stato insegnante CLIL di fisica nelle classi quarte e quinte, sia del classico che del linguistico, illustrando con competenza ed empatia, sempre in lingua inglese, i fondamenti della termodinamica, dell’elettricità e del magnetismo; il percorso si è concluso, per le classi quinte, con la realizzazione del prototipo di un motore elettromagnetico.

Daniel ha voluto salutare tutta la comunità del Liceo sul profilo Instagram della scuola, con un video in cui ringrazia per l’accoglienza e spiega di aver chiesto di tornare al Manin “because the students are so dedicated and passionate about learning”; si rivolge, poi, con entusiasmo, direttamente a loro, con il motto con cui concludeva ogni lezione. “To my students: I hope that I made class as understandable and as enjoyable as possible”. Daniel è stato ospitato da Beatrice Vaccaro, studentessa della 5^C Classico e dalla sua famiglia; durante le tre settimane di permanenza a Cremona, diverse occasioni di confronto e scambio tra Daniel e Keenan, studentessa del MIT assegnata al Liceo Aselli, e le loro “host families” hanno reso questa esperienza ancora più arricchente.

Cremona e il Liceo Manin sono rimasti nel cuore di Daniel, che ha promesso, ancora una volta, di tornare a parlare di fisica ai “suoi” studenti.

