Era il 1 luglio 2023 quando l’Amerigo Vespucci, storica Nave Scuola della Marina Militare, salpava da Genova per intraprendere il tour mondiale che nell’arco di oltre un anno e mezzo l’avrebbe condotta in 28 Paesi dei 5 continenti.

Ieri è approdata a Jeddah in Arabia Saudita e proprio qui stasera ospiterà il concerto nell’Arena del Villaggio Italia promosso in collaborazione con la Fondazione Casa Stradivari di Cremona. Il M° Fabrizio von Arx, violinista e Direttore Artistico della Fondazione, si esibirà con il pianista Antonio Valentino, posando l’archetto sullo Stradivari “The Angel” – ex Madrileno 1720.

L’evento, che valorizza l’artigianato musicale cremonese, registra già il tutto esaurito; vario il programma che spazia da Vivaldi a Sarasate passando per Paganini. Fra una prova e l’altra, i musicisti hanno avuto modo di salire a bordo dell’Amerigo Vespucci, incontrando il capitano e gli allievi ufficiali.

Federica Priori

