Cremona partecipa al concorso Fattore Campo, iniziativa di Bkt, title sponsor della serie B di calcio, giunto alla sua quarta edizione, candidano la riqualificazione del Centro Sportivo Maristella. Obiettivo dell’iniziativa è creare nuove aree sportive o riqualificare quelle esistenti, in particolare le più periferiche, ed è rivolta alle città in cui è presente una società sportiva che milita nel campionato di serie B.

Per questa edizione il Comune di Cremona, insieme alla Polisportiva Sported Maris, realtà che gestisce il più grande centro sportivo comunale dedicato all’attività calcistica, ha deciso di candidare la riqualificazione di alcuni spazi presso il Centro Sportivo Maristella, con particolare attenzione al relamping (sostituzione di corpi illuminanti con lampade a Led di ultima generazione per ottenere una diminuzione dei consumi energetici) del pallone pressostatico che ospita il campo di calcio a 5 in erba sintetica.

La struttura è a disposizione quotidianamente di atleti e atlete, gruppi informali di cittadini che ne chiedono l’utilizzo, scuole per campionati studenteschi e associazioni che svolgono attività sportive inclusive. Al termine del campionato di serie B le due città, rappresentate dai rispettivi club, che nella speciale classifica di Fattore Campo si qualificheranno prima e seconda vedranno l’effettiva realizzazione dell’intervento di riqualificazione proposto.

Tutti i cittadini, appassionati o meno di calcio, possono partecipare e contribuire a far vincere il progetto di riqualificazione per la nostra città in quanto per scalare la classifica di questo concorso è necessario l’apporto di tutti i tifosi e, più in generale, dell’intera cittadinanza.

L’acquisizione di punti è infatti legata alla partecipazione al concorso denominato Bkt Premia. Partecipare è semplice: è necessario registrarsi sul sito Bkt Premia (https://www.bktpremia.it/login.aspx), selezionare la squadra della nostra città U.S. Cremonese, e giocare alle varie iniziative proposte sulla piattaforma.

Le giocate dei singoli utenti faranno acquisire punti classifica per il concorso Fattore Campo e, allo stesso tempo, daranno loro la possibilità di vincere i premi messi in palio da Bkt. Il regolamento completo è disponibile sul sito “BKT Premia”, mentre per monitorare la posizione in classifica della squadra della nostra città è necessario consultare il sito di Fattore Campo a questo link: https://www.fattorecampo.org/.

“Ringrazio Bkt per l’opportunità data a tutte le città che, attraverso i propri club iscritti al campionato di serie B, possono concorrere allo sviluppo delle strutture sportive”, dichiara l’assessore allo Sport Luca Zanacchi. “Come Amministrazione abbiamo individuato un intervento che, restando nel budget indicato dai criteri, permetterà di migliorare i servizi di uno dei più importanti centri sportivi cittadini. L’invito a tutta la cittadinanza e a tutti i tifosi di calcio è di registrarsi sul sito e partecipare al concorso per votare per la nostra squadra. In questo modo vincerà lo sport di base al servizio di tutta la comunità”.

