Nuovo appuntamento con il programma televisivo “I gioielli sotto casa” , condotto da Piero Brazzale. La puntata andrà in onda giovedì 30 gennaio alle ore 20:30 su CR1, canale 19 , sarà dedicata a un percorso molto affascinante e suggestivo: il Cammino di San Rocco .

Attraverso un itinerario di 70 km , il Cammino si snoda tra paesaggi incantevoli e ricchi di storia, toccando località come Mori , Ronzo-Chienis , la Val di Gresta e l’ altopiano di Brentonico , nel cuore della Vallagarina. Un percorso che unisce natura, cultura e spiritualità, nato nel 2020 come simbolo di resilienza e speranza in un periodo complesso.

28 capitelli, affreschi e chiesette dedicate a San Rocco, figura simbolica per pellegrini, volontari e persone alla ricerca di un legame più profondo con il territorio. Piero Brazzale ci guiderà tra le storie e gli aneddoti che rendono questo itinerario un’esperienza unica, arricchita dalla passione e dall’impegno delle comunità locali, delle associazioni, degli operatori economici e delle strutture turistiche della zona.

Durante il programma si parlerà anche della nascita della Compagnia del Cammino di San Rocco , associazione fondata il 5 maggio 2023 , che si impegna a preservare e valorizzare questo percorso suggestivo e il suo significato storico e spirituale.

Non perdete l’occasione di immergervi in ​​un viaggio tra storia, natura e tradizioni del Trentino. L’appuntamento è giovedì 30 gennaio, alle 20:30 su CR1, canale 19. “I gioielli sotto casa” vi aspetta!

© Riproduzione riservata