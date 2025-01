Domenica 2 febbraio alle 17 nella Chiesa parrocchiale di Paderno Ponchielli si terrà il primo concerto del 2025 del Coro Lirico Ponchielli-Vertova. Il maestro e i suoi allievi, questo il titolo scelto per l’evento, vuole essere un omaggio all’arte di Amilcare Ponchielli e dei suoi discepoli più illustri: Giacomo Puccini e Pietro Mascagni.

Come sappiamo, non sono molte le pagine di repertorio propriamente sacro prodotto da questi autori. Non mancano, però, numerose evocazioni e ambientazioni sacre all’interno di scene nelle proprie opere liriche.

Ecco che il coro, guidato dal Maestro Loris Braga al suo debutto con la compagine cremonese, guiderà il pubblico in un “viaggio” attraverso le più belle pagine di Gioconda, Lituani, Cavalleria Rusticana e Tosca.

Non poteva mancare, inoltre, una selezione di esecuzioni organistiche dei tre autori che troveranno il “la” di questo concerto in una deliziosa ouverture di Ruggero Manna, maestro e mentore di Amilcare Ponchielli.

Le parti solistiche saranno affidate al soprano Kseniia Overko, al mezzosoprano Nadiya Petrenko, al tenore Cristiano Binotto e al baritono Giuseppe Tomasoni, accompagnati al prezioso organo “Pacifico Inzoli” da Paolo Bottini.

© Riproduzione riservata