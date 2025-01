Indagini serrate da parte dei Carabinieri del Nucleo Forestale di Cremona sui circa 300 salami rinvenuti sotto il cavalcavia dell’autostrada di Gerre de Caprioli. L’intento dei militari, coordinati dal tenente Luca Ricciotti, è cercare di capire il motivo dell’inconsueto abbandono, ma anche di risalire all’identità del responsabile. Un’indagine complessa, sia per il fatto che in quella zona non sono presenti telecamere, sia perché nessuno sembra aver visto nulla.

Era lunedì 27 gennaio quando un ciclista di passaggio ha notato, in un fossato, la grande quantità di insaccati, privi di etichette e confezioni. Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine, che insieme al personale sanitario di Ats hanno provveduto al recupero.

Decisivo potrà essere il lavoro dei laboratori di Ats Val Padana, che stanno analizzando gli alimenti in questione per capire se presentano qualche tipo di contaminazione, che potrebbe spiegare il gesto. I risultati dovrebbero essere pronti entro qualche settimana. Tra le ipotesi al vaglio, infatti, che si sia trattato dello smaltimento abusivo da parte di un’azienda. lb

