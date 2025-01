Circa 300 salami abbandonati sotto il cavalcavia dell’autostrada, a Gerre de’ Caprioli: questa l’incredibile scoperta fatta da un ciclista di passaggio, che, allibito, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Gli insaccati erano in una specie di fossato che costeggia la strada sterrata.

Per fare luce sull’inusuale ritrovamento e per il recupero, sono intervenute le pattuglie dei Carabinieri forestali di Cremona, agli ordini del tenente Luca Ricciotti, insieme al personale di Ats Val Padana. I salumi sono stati quindi raccolti, e i laboratori dell’Ats dovranno provvedere ad analizzarli, per escluderne una eventuale contaminazione batterica.

Peraltro, gli alimenti in questione non erano chiusi in alcuna confezione e non presentavano etichette di sorta. Resta intanto avvolta nel mistero la motivazione dell’abbandono di merce, per un valore complessivo stimato di oltre 3mila euro.

Per questo i militari stanno indagando, al fine di risalire agli autori. Tra le ipotesi al vaglio, quella che i salami possano essere provento di un furto, oppure che si sia trattato di uno smaltimento abusivo da parte di un’azienda. Quest’ultima ipotesi potrebbe essere rafforzata se i laboratori trovassero effettiva traccia di contaminazione nelle carni.

Laura Bosio

