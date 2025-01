“Itis, femminismo tossico” così recita la scritta comparsa questa mattina, 29 gennaio, in risposta allo striscione “Quante donne ancora?”, che l’istituto scolastico Torriani aveva appeso alla cancellata lungo via Seminario a inizio gennaio e che evidenziava l‘impegno contro la violenza sulle donne. Lo striscione era stato successivamente imbrattato e l’episodio di oggi suona ulteriormente provocatorio.

“Potremmo semplicemente rispondere la tossicità non ha genere”, replicano infatti dalla scuola. “Prendiamo atto di quanto è potente l’azione civile del gruppo Teatro dell’Itis e di quanti lo sostengono. Non abbiamo cancellato la scritta che imbratta il nostro manifesto, non cancelleremo neanche quest’ultima comparsa sul muro, non continueremo il botta e risposta. Speriamo solo che, in un Paese libero, ci sia concesso di continuare ad esprimere il nostro impegno contro la violenza sulle donne.



© Riproduzione riservata