Continuano i lavori nel comparto sud di Cremona, con la rimozione dell’aiuola tra largo Moreni e l’inizio di via Portinari del Po. Un incrocio pericoloso, in cui converge anche via del Porto, pure oggetto di intervento a partire da oggi, e che l’amministrazione comunale intende rendere più sicuro con il ridisegno della viabilità e la creazione di una vera e propria rotonda.

