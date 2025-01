Discusso mercoledi pomeriggio in Commissione Welfare del Comune il piano programma e il Budget 2025 (bilancio preventivo) dell’Azienda Speciale Cremona Solidale, presentati dal direttore generale pro tempore e direttore sanitario Simona Gentile, alla presenza anche della neo nominata presidente Marialuisa Rocca. Un’azienda che riesce a mantenere rette tra le più basse del circondario e che aspira a diventare sempre più centro d’eccellenza non solo per la cura delle persone anziane, ma anche per segmenti peculiari come la riabilitazione nelle gravi cerebrolesioni acquisite, che richiedeono percorsi lunghi e multidisciplinari e che le strutture sanitarie difficilmente riescono a gestire. Un servizio, questo, per il quale l’azienda sta cercando il riconoscimento da parte della Regione.

Ricordati poi gli investimenti nel percorso Alzheimer, e le collaborazioni con l’università per incrementare la specializzazione di medici e infermieri.

Tra le novità dell’ultimo anno che stanno dando i primi frutti, oltre ai nuovi centri diurni (Integrato e Alzheimer) realizzati nell’ala della palazzina Soldi ristrutturata da Fondazione Città di Cremona, anche la nuova proposta di residenzialità in comunità alloggio per anziani ancora autosufficienti.

Sul piano organizzativo, resta vacante ormai da oltre un anno il posto di direttore generale, ruolo ricoperto ad interim da Gentile: sarà il il Cda in una delle prime riunioni a bandire la gara.

