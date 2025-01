Sono già passati dieci anni da quel 30 gennaio che ha strappato per sempre Gianluca alla vita terrena. Un dolore che aveva squarciato un’intera comunità per la morte troppo prematura e senza un perché del giovane 20enne di Sospiro, colpito da un osteosarcoma che non gli ha lasciato scampo. Il suo modo di affrontare la malattia con coraggio e dignità aveva commosso tutti.

Gian nella fede e nell’amore, ha lavorato perché la sua vita potesse essere bella e splendente, fino all’ultimo momento aveva ricordato Don Marco D’Agostino che con lui aveva scritto proprio negli ultimi giorni il libro Spaccato in due. L’alfabeto di Gianluca.

Riflessioni nate di getto che condensano, partendo dalle 21 lettere dell’alfabeto, il senso della sofferenza e dell’attaccamento alla vita, la visione delle cose e il giusto peso da dare ad esse. In questi anni Gian è stato ricordato anche da uno spettacolo teatrale ispirato dal libro, un monologo dell’attore e docente Federico Benna, con la regia di Danio Belloni della compagnia teatrale “Spazio Mithos” di Cremona. Gianluca oggi resta nel cuore di tutti.

Il giovane sarà ricordato nella messa del 9 febbraio alle 11 nella chiesa parrocchiale di Sospiro.

