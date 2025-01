Un’intera mattina con le Fiamme Gialle per gli allievi dell’I.I.S. “L. Einaudi”, che hanno conosciuto i molteplici campi d’azione del Corpo ed i mezzi utilizzati per il contrasto degli illeciti, delle falsificazioni, della contraffazione, della violazione dei diritti d’autore, dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli incontri, di due ore ciascuno, sono avvenuti sia nella succursale di via Borghetto che nella sede principale di via Bissolati.

L’iniziativa è stata rivolta a cinque classi degli indirizzi Enogastronomia ed Ospitalità alberghiera, Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale, Grafica e Comunicazione, che hanno scelto tale attività nell’ambito dei progetti di Educazione alla Salute, alla Legalità ed alla Cittadinanza attiva. Ha colpito la presenza costante del Comandante provinciale di Cremona Massimo Dell’Anna, che alla presenza della preside Nicoletta Ferrari ha dato vita ad un inatteso fuori programma.

Nelle pause fra un appuntamento e l’altro ha riservato una breve visita a sorpresa a tutte le quinte dell’istituto, tra lo stupore di docenti e studenti. Il suo obiettivo è stato quello di parlare personalmente con i ragazzi vicini al diploma. Nello specifico, sono stati presentati i concorsi per arruolarsi nella finanza, con la prospettiva di svolgere un prezioso servizio a favore della collettività nei settori più disparati, ovvero in qualità di investigatore economico-finanziario, di pilota di elicottero, oppure all’interno dell’unità navale o del soccorso alpino.

