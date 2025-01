Kyrgios, nuovo attacco a Sinner: “Prima parola se penso a lui? Clostebol”

(Adnkronos) –

Nick Kyrgios è tornato. Non in campo, dove il tennista australiano è stato eliminato al primo turno degli Australian Open, ma sui social, in una nuova puntata della sua personale crociata contro Jannik Sinner. Questa volta Kyrgios ha voluto attaccare il numero uno del mondo, e fresco trionfatore a Melbourne, in un video in cui si ‘diverte’ ad associare la prima parola che gli viene in mente a vari tennisti.

Novak Djokovic viene definito “Goat”, ovvero ‘Greatest of all time’, il più grande di sempre, mentre Federer “bello, perché è stato il giocatore più bello da veder giocare. Kyrgios ne ha per tutti: “Nadal? Competitività. Serena Williams? Campionessa”.

E poi tocca a Jannik Sinner, per cui l’australiano trova un ‘simpatico’ gioco di parole “Cluster bowl”, locuzione che dovrebbe fare riferimento ad una ipotetica competizione. La scelta di Kyrgios serve solo per una semplice assonanza con “Clostebol”, ovvero la sostanza a cui Sinner è stato trovato positivo lo scorso anno e per cui affronterà, il prossimo aprile, la definitiva sentenza del Tas dopo il ricorso presentato dalla Wada.