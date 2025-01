Il progetto Zafit – Formazione agro-zootecnica ecosostenibile per maggiori opportunità occupazionali in Tunisia, promosso dal Comune di Cremona in collaborazione con una rete di partner italiani e tunisini, ha superato entrambe le fasi di verifica dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics): quella amministrativa e quella di valutazione tecnico-economica.

Il progetto entra ora nell’ultima fase, nella quale saranno stipulati i singoli accordi con tutti i soggetti partner coinvolti, passaggio necessario per comparire nella graduatoria definitiva dei progetti ammessi al finanziamento.

“Il superamento delle verifiche amministrative e tecniche rappresenta un passo fondamentale verso la realizzazione di un progetto ambizioso e strategico” dichiara il sindaco Andrea Virgilio. “Il progetto Zafit è una testimonianza concreta dell’impegno del Comune di Cremona e dei suoi partner nel promuovere progetti di cooperazione internazionale che coniughino sostenibilità, innovazione e sviluppo economico. Ora ci concentreremo sulla stipula degli accordi con tutti i soggetti coinvolti, affinché il progetto possa essere incluso tra quelli finanziati”,

L’iniziativa, che prevede un costo complessivo di 1.899.250 euro, se approvata definitivamente da Aics sarà finanziata per il 95% (1.804.287,50 euro) dall’Agenzia attraverso il Bando 2023, mentre il restante 5% (94.962,50 euro) sarà coperto da cofinanziamenti, inclusa la valorizzazione di risorse professionali interne.

UN PROGETTO STRATEGICO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Zafit mira a rafforzare la filiera lattiero-casearia nella regione tunisina di Siliana, attraverso un approccio integrato che combina formazione tecnica, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Gli interventi previsti, come richiesto dal bando Promossi 2023 – strumento di azione in linea con il Piano Mattei – mirano a generare benefici tangibili sia a breve che a lungo termine, con un focus particolare su giovani e donne.

Il progetto punta a migliorare le competenze tecniche e imprenditoriali degli operatori locali grazie a percorsi di formazione innovativi, creare opportunità lavorative dignitose attraverso programmi di supporto all’imprenditorialità e alla sostenibilità, promuovere la sostenibilità ambientale con l’introduzione di tecnologie avanzate per la gestione delle risorse naturali e zootecniche, e rafforzare le infrastrutture locali per favorire la crescita economica e sociale della regione.

PARTNER

Comune di Cremona (Ente proponente), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Politecnico di Milano, Cremonafiere S.p.A., Provincia di Cremona, Camera di Commercio di Cremona, CRIT – Cremona Information Technology, Anci Lombardia, Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, Ciheam di Bari (organizzazione di ricerca e innovazione nei Paesi del mediterraneo), Gouvernorat de Siliana, Commissariat régional au développement agricole de Siliana – Crda, Institut de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles – Iresa, Union Regional d’Agriculture et de Peche Siliana – Urap.

