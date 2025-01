Latino al liceo classico, matematica allo scientifico, “lingua e cultura straniera 1” per il Liceo linguistico; economia, inglese o estimo negli istituti tecnici.

Con comunicazione sul sito del ministero dell’istruzione, sono state ufficializzate nel pomeriggio di mercoledì le materie protagoniste della seconda prova d’esame della maturità 2025, che prenderà il via dal prossimo 18 giugno.

Come accade da alcuni anni, l’esame di maturità si compone di due prove scritte redatte dal ministero per tutto il territorio nazionale (la prima di italiano, la seconda diversa, appunto, per ogni corso di studio) a cui si aggiunge poi un colloquio orale.

Le commissioni sono composte da un presidente esterno, da tre membri esterni e da tre interni all’istituzione scolastica.

Novità di quest’anno, inoltre, il peso giocato dal voto in condotta: qualora un ragazzo arrivasse solo alla sufficienza, dovrà sostenere un ulteriore test su cittadinanza attiva e costituzione.

Discipline, quelle scelte da Roma, molto apprezzate dai tanti studenti cremonesi che tra qualche mese si troveranno ad affrontare un’importante tappa del loro percorso scolastico e personale. E nell’attesa del tanto temuto esame, qualcuno si sta già preparando: l’abbiamo chiesto ai diretti interessati.

Il servizio di Andrea Colla

© Riproduzione riservata