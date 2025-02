Lezioni fuori sede con i tecnici di Padania Acque per la 5a chimici materiali del Torriani: il 27 gennaio al Depuratore, il 31 gennaio al potabilizzatore di Cremona sud. Niente di meglio per chi studia chimica materiali che toccare con mano depurazione e potabilizzazione dell’acqua.

Per quanto riguarda la depurazione il Laboratorio Analisi di Padania Acque effettua oltre 1.100 tra controlli e autocontrolli della linea acque e della linea fanghi degli impianti di gestiti, al fine di monitorare il funzionamento e la qualità delle acque in ingresso e in uscita e l’efficienza dei trattamenti e di conseguenza ottimizzarne la gestione.

Per quanto riguarda la potabilizzazione, negli impianti di Padania Acque è organizzata una precisa filiera di trattamenti in base alle caratteristiche dell’acqua di falda. L’acqua, una volta trattata, viene poi accumulata in vasche e rilanciata nella rete di distribuzione.

Sono stati dunque due giorni di approfondimento molto importanti per i chimici del Torriani accompagnati dai prof. Elena Lanfredi, Eletta Censi, Mauro Conca.

