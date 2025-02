Romana, 41 anni, Dottoressa di ricerca in Etnomusicologia e Popular Music Studies con titolo conseguito all’Università Tor Vergata della Capitale, da anni collaboratrice del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia sede di Cremona per il progetto “La Città della Canzone”: ecco Francesca Cireddu, vincitrice del prestigioso bando “Giovani Ricercatori 2024” di Fondazione Cariplo, che le è valso un finanziamento di 200mila euro per il progetto “Partecipazione musicale e riqualificazione urbana: una mappatura profonda del V Municipio di Roma e del quartiere NoLo a Milano” da sviluppare attraverso il Dipartimento cremonese.

Nel corso del 2025-2026 è prevista un’ulteriore trasformazione delle aree urbane prese in esame, quindi sarà interessante scoprire come l’attività musicale contribuisca a renderle attrattive per i giovani del territorio. La ricerca avrà un approccio multidisciplinare, integrando gli strumenti di analisi digitali quali le mappature -applicate in particolare all’evoluzione dei quartieri negli ultimi anni- alla ricerca sul campo, che cercherà di coinvolgere anche le comunità locali.

Il servizio di Federica Priori

