I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato un uomo di 40 anni, senza fissa dimora, che aveva tentato di rubare merce in un supermercato del capoluogo. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì scorso.

Un addetto alla sorveglianza aveva sorpreso l’uomo mentre cercava di oltrepassare le casse con un carrello pieno di decine di articoli, tra cui prodotti alimentari e articoli per la casa e la persona, per un valore complessivo di circa 1.300 euro, senza aver effettuato il pagamento, cercando utilizzando il passaggio di una cassa chiusa e senza cassiera. E’ stato prontamente fermato dal personale di sicurezza che ha avvisato le forze dell’ordine. Dopo l’intervento dei Carabinieri la merce è stata restituita al direttore del supermercato che ha formalizzato la denuncia per il tentato furto subito. L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di tentato furto aggravato.

© Riproduzione riservata