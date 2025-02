Nel pomeriggio di lunedì si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione dell’azienda speciale comunale “Cremona Solidale”, l’ex casa di riposo per anziani Soldi di via Brescia. Cinque i componenti del Cda, che vede come presidente Marialuisa Rocca, già consigliera durante il precedente mandato, che sostituisce dopo dieci anni Emilio Arcaini.

Tra i presenti alla prima riunione, oltre ai neoconsiglieri, anche i revisori dei conti, il sindaco di Cremona Andrea Virgilio e l’assessore alle politiche sociali Marina Della Giovanna.

“Nel corso di questi anni questa realtà è dimostrata sempre di più un’eccellenza del nostro territorio” ha commentato Virgilio. “Un’eccellenza capace di valorizzare tutta la filiera che per la nostra città è importante: il mondo degli anziani. Il luogo di cura per essere tale deve essere anche un luogo di innovazione e di raccordo anche con il resto della città e non solo”.

“Ho avuto modo di conoscere questa realtà durante il precedente mandato” ha affermato la neopresidente Rocca. “Abbiamo attraversato anche momenti difficili come i mesi pandemici, ma siamo riusciti a risollevarci; abbiamo messo in atto molti progetti che hanno aperto questa azienda anche a prospettive che trascendono il mero livello locale. Progetti che intendiamo proseguire adesso con i nuovi componenti del Cda”.

Tanti gli obiettivi in programma, sia breve che a lungo termine, ma con al centro sempre la persona. “Stiamo studiando percorsi di welfare – ha proseguito Rocca – che accompagnino la persona anziana dalla domiciliarità fino alla residenzialità, proponendo un pacchetto di servizi che sono estremamente importanti. Siamo supportati dalla nostra più grande risorsa, che è il personale: persone che lavorano per questa azienda e persone che in qualche maniera si interfacciano con questa azienda. Nostro obiettivo però rimane sempre la persona fragile, da seguire con servizi di qualità e eccellenza”.

Andrea Colla

