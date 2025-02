Nella notte del 3 febbraio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato un uomo di 38 anni per guida in stato di ebbrezza. Il fatto è avvenuto intorno poco dopo le 04.00 quando i militari, durante un controllo di routine in Corso Garibaldi, hanno fermato un veicolo verificando che il conducente era in stato di alterazione. L’alcoltest ha evidenziato un tasso alcolemico di 1,70 g/l circa, oltre tre volte superiore al limite consentito dalla legge. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, all’uomo è stato sequestrato il veicolo ai fini della confisca eritirata la patente di guida.

