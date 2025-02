Ci sarebbero anche alcuni cremonesi tra i risparmiatori col fiato sospeso per quanto sta accadendo alla Fwu Life Insurance, la compagnia assicurativa tedesca in difficoltà finanziarie e per la quale è fallito il piano di risanamento prospettato, respinto pochi giorni fa dall’autorità giudiziaria.

Rischio default, quindi, per l’assicurazione tedesca, e l’impegno di Federconsumatori cremona di tutelare i risparmiatori coinvolti, come ha garantito Eugenio Zanardi, portavoce dell’associazione sul territorio.

La compagnia tedesca il 2 agosto aveva sospeso i pagamenti delle polizze per un periodo di sei mesi, poi a dicembre la dichiarazione di insolvenza. Secondo le stime sarebbero 100mila i risparmiatori traditi in Italia per un controvalore di polizze vita di 300 milioni di euro. Il rischio di perdita totale o parziale può essere differente a seconda del tipo di prodotto finanziario sottoscritto.

Federconsumatori ha già attivato la tutela di migliaia di risparmiatori coinvolti nei casi parmalat, bond argentini, cirio fino al più recente caso del collocamento dei diamanti.

Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata