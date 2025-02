Grave incidente, verso le 19,30 a Ricengo, lungo la Melotta. Ad essere rimasto ferito è stato un motociclista 20enne che si è scontrato frontalmente con una Kia Sportage condotta da una sessantenne. Il ragazzo proveniva da Soncino, mentre l’auto viaggiava in senso opposto. Il centauro è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Praticamente illesa l’automobilista, ma poichè era in stato di shock è stata portata in ospedale a Crema per accertamenti. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

© Riproduzione riservata