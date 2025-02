Un giovane di 29 anni residente nel Casalasco si trova ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia per le ferite riportate in un incidente avvenuto attorno a mezzanotte scorsa a Canove de’ Biazzi, frazione di Torre de Picenardi lungo la statale 10. Il 29enne è uscito di strada da solo, a bordo della sua Ford Focus proveniente da San Lorenzo de’ Picenardi e diretta verso Piadena. Ha attraversato la carreggiata della statale – dove fortunatamente non transitava nessuno – ed è finito nel fossato laterale, schiantandosi contro un platano.

Vista la violenza dell’impatto è scattato il dispositivo di chiamata automatica dei soccorsi e sul posto sono arrivate l’automedica del 118 e l’ambulanza della Padana Soccorso da San Giovanni in Croce; la pattuglia dei Carabinieri, sempre dal paese casalasco e i Vigili del Fuoco da Cremona. Il giovane, seppure cosciente, era rimasto incastrato nell’abitacolo e viste le sue condizioni è stato allertato l’elisoccorso. L’autovettura è tuttora sul posto, su disposizione delle forze dell’ordine.

