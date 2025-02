Dei gravi episodi verificatisi nella notte tra sabato e domenica, quando un ignoto gruppo di giovanissimi, presumibilmente minorenni e stranieri, ha commesso una serie di aggressioni, culminate con due accoltellamenti, si è parlato nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, coordinato dal Prefetto della provincia di Cremona Antonio Giannelli.

L’obiettivo, ora, è quello di verificare l’esatta dinamica degli eventi, anche grazie all’esame delle riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, e di ricostruire quanto accaduto, per comprendere se si sia trattato di un episodio singolo, per quanto grave, o se rientri in una dinamica più strutturata.

Dopo le vicende che avevano interessato la città lo scorso autunno, che avevano portato a sgominare una gang di minorenni dediti a numerosi reati, tra cui rapine e violenza sessuale, la situazione in città sembrava tornata tranquilla. Ora questi episodi hanno innalzato il livello di attenzione da parte della prefettura e delle forze dell’ordine, che lavorano a pieno ritmo non solo per identificare i responsabili delle recenti aggressioni, ma anche per verificare che non sia in azione una nuova gang. Soprattutto considerando che i soggetti arrestati in autunno risultano essere ancora in carcere.

Laura Bosio

