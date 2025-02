Sono disponibili gli stalli a raso circostanti il nuovo multipiano di via Dante. Grazie a questo nuovo parcheggio di via Elda Fezzi, interamente finanziato, progettato e realizzato da AEM Cremona S.p.A., viene incrementata l’offerta di sosta nella zona con 74 stalli, 60 destinati alla sosta libera e 14 riservati ad auto elettriche, che potranno essere utilizzati non appena verrà realizzata la cabina necessaria ad alimentare le colonnine di ricarica. Con questo ulteriore tassello si completa l’offerta di stalli liberi in quel comparto della città a servizio dei residenti e dei tanti pendolari che per lavoro hanno necessità di lasciare la propria auto nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

Nella zona vi sono ora, complessivamente, 762 stalli liberi di cui 709 standard, 16 per disabili e 37 dotati di colonnina di ricarica per auto elettriche. L’intervento, progettato ed avviato mentre era presidente di AEM Cremona S.p.A. Fiorella Lazzari e Simona Pasquali assessora alla Mobilità, si è concluso sotto la nuova presidenza dell’azienda retta da Tommaso Coppola.

“Ringrazio la collega Simona Pasquali e l’ex presidente di AEM Fiorella Lazzari per il grande lavoro svolto. Estendo il mio ringraziamento anche al nuovo presidente Tommaso Coppola e a tutti i tecnici che, a vario titolo, hanno lavorato per portare a termine questo importantissimo intervento che nel quadro generale si caratterizza come una significativa infrastruttura a servizio della cittadinanza. Ad oggi, dopo l’apertura dell’area a parcheggio di via Fezzi, gli stalli liberi in città sono 13.980”, dichiara l’attuale assessore alla Mobilità Luca Zanacchi.

