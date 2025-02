“Le posizioni ideologiche e le retro-battaglie in politica non pagano mai, soprattutto quando è sotto agli occhi di tutti, e lo dimostrano i dati, sia regionali che nazionali, come l’operato del Ministro Daniela Santanché, pur in un periodo complesso come l’attuale, connotato da forti tensioni internazionali, abbia condotto l’Italia ad occupare le prime posizioni quale Paese turistico fortemente attrattivo. Mai così alte le presenze internazionali nelle nostre città e, trend in crescita, anche e soprattutto, nei piccoli comuni. Il Movimento 5 Stelle oggi in Consiglio ha mostrato ancora una volta il suo vero volto, con politiche strumentali e lontane dai cittadini, con attacchi ingiustificati al Ministro del Turismo. Noi siamo per la politica del fare, non per quella ideologica” – ha così commentato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Ventura.

“Gli attacchi del Movimento 5 Stelle e del consigliere regionale Nicola Di Marco al Ministro Daniela Santanché, oggi in Consiglio Regionale della Lombardia, sono l’ennesimo esempio di polemica strumentale e sterile, lontana anni luce dagli interessi reali dei cittadini e del settore turistico italiano.” Così Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, interviene in difesa del Ministro del Turismo, sottolineandone l’impegno concreto e la costante attenzione ai territori lombardi.

“Santanché – prosegue Garavaglia – ha sempre dimostrato con i fatti di essere un punto di riferimento per il turismo nazionale, lavorando con competenza e determinazione per rilanciare un settore strategico per l’economia italiana. Grazie alle sue politiche, il comparto turistico ha ricevuto un sostegno fondamentale, con misure concrete per la valorizzazione delle eccellenze locali, il potenziamento delle infrastrutture e la promozione internazionale dell’Italia. Fratelli d’Italia continuerà a sostenere con convinzione l’operato del Ministro Santanché, certi che la sua azione sia volta esclusivamente al bene della Nazione”, conclude Garavaglia.

