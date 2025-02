In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro 2025, l’Asst di Cremona rinnova il proprio impegno nella lotta ai tumori offrendo servizi mirati per la prevenzione, diagnosi precoce e vaccinazioni di pazienti oncologici.

Durante i giorni 4 e 5 febbraio presso l’Ospedale di Cremona e il 7 febbraio presso l’Ospedale di Oglio Po, le persone con patologia oncologica avranno la possibilità di vaccinarsi contro influenza, Covid, pneumococco e zoster; effettuare lo screening per l’epatite C e ricevere consulenze specialistiche per la disassuefazione dal fumo.

Inoltre, nelle stesse date, gli operatori dell’Ats Val Padana allestiranno un info point negli atri degli ospedali per la prenotazione degli screening oncologici.

PROTEGGERE I PAZIENTI ONCOLOGICI DA MALATTIE EVITABILI

“Il paziente oncologico è particolarmente fragile e spesso viene sottoposto a terapie che riducono ancora di più le difese dell’organismo” spiegano Matteo Brighenti, (direttore dell’Oncologia di Cremona e responsabile) e Federico Pasin (del Day Hospital Oncologico di Oglio Po). “Per questo motivo, molte infezioni che in una persona sana sarebbero facilmente superabili, in un paziente oncologico possono diventare molto serie. Da qui l’importanza di cogliere l’opportunità di questo open day”.

Antonella Laiolo, direttore della SC Vaccinazioni e Sorveglianza delle Malattie Infettive, facendo riferimento alle linee guida per il 2025 dell’Associazione Italiana di oncologia medica, sottolinea che “questa non è un’iniziativa isolata, ma parte di una strategia multidisciplinare regionale volta a proteggere i pazienti oncologici da tutte le malattie prevenibili attraverso le vaccinazioni”.

L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE FA LA DIFFERENZA

Negli ultimi anni, l’Oncologia di Cremona ha rafforzato sempre più l’approccio multidisciplinare, con l’obiettivo di garantire ai pazienti oncologici cure sempre più mirate ed efficaci. “Nel 2022 abbiamo discusso in sede multidisciplinare 850 casi, mentre nel 2024 il numero è salito a 1850” sottolinea Brighenti. “Pur rimanendo stabile il numero di oltre mille prime visite oncologiche fatte nel 2024, il coinvolgimento di un team di specialisti nella gestione dei casi è più che raddoppiato. L’approccio con più specialisti (come ad esempio oncologo, chirurgo, radioterapista, genetista, anatomopatologo, gastroenterologo, ecc) assicura ad ogni paziente oncologico il miglior trattamento possibile grazie all’integrazione e allo studio integrato di ogni singolo caso.”

SCREENING PER CHI È POTENZIALMENTE A RISCHIO

La prevenzione è fondamentale nella lotta contro il cancro. Per questo, l’Ats Valpadana ha attivo un programma di screening oncologici, che prevede esami proposti a una fascia di età di popolazione allo scopo di individuare una malattia o i suoi precursori (cioè quelle anomalie da cui la malattia si sviluppa) prima che si manifesti attraverso sintomi o segni. Grazie a questa iniziativa, è possibile curare i pazienti oncologici tempestivamente con trattamenti adeguati. Durante questi giorni, saranno attivi punti screening oncologici per verificare l’adesione al calendario degli screening ed eventualmente prenotare esami.

DOVE E QUANDO

Per le vaccinazioni contro influenza, Covid, pneumococco e zoster; screening HCV e consulenza per disassuefazione dal fumo:

– Ospedale di Cremona: mercoledì 5 febbraio dalle 8:00 alle 13:00

(4to piano, Area Terapia. Fra Area Donna e day hospital)

– Ospedale Oglio Po: venerdì 7 febbraio dalle 8:00 alle 13:00

(Piano terra, lato destro. Ex area tamponi Covid)

I servizi sono ad accesso libero, senza bisogno di prenotazione.

Gli operatori dell’ATS Val Padana saranno presenti con l’info point sugli screening oncologici nell’Atrio di ogni ospedale, negli stessi giorni e orari delle vaccinazioni.

