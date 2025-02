Il 17 febbraio prossimo è il termine entro il quale presentare la manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di ulteriori enti partner interessati ad aderire all’accordo per lo sviluppo e il coordinamento di un sistema integrato per la longevità, già sottoscritto a giugno 2024 insieme ad Ats Val Padana, Asst Cremona, Camera di Commercio, Politecnico di Milano e Università Cattolica del Sacro Cuore. L’avviso, nella sua versione integrale e con tutte le informazioni utili è stato pubblicato sul sito del Comune.

Nel 2023 Cremona è stata una delle prime città italiane ad affiliarsi al network internazionale dedicato alla longevità denominato City of Longevity, promosso e coordinato dal National Innovation Center for Ageing (Nica) con sede a Newcastle, nel Regno Unito, che ha come principale finalità quella di promuovere la ricerca e l’innovazione sul tema dell’invecchiamento attivo e in buona salute della popolazione all’interno dell’ambiente urbano.

Nel 2024 si è iniziato a lavorare per costruire sul territorio una rete di attori interessati ad affiancarsi all’Amministrazione nella promozione di un cambio di paradigma, da “anzianità” a “longevità”, fondamentale per lo sviluppo di iniziative e progettualità finalizzate a rispondere, superando la logica meramente assistenziale, ai bisogni della popolazione anziana e, al contempo, a consentire alle giovani generazioni di avere uno stile di vita sano e così invecchiare meglio.

In qualità di capofila del partenariato il Comune di Cremona, attraverso il Settore delle Politiche Sociali, apre ora all’adesione di nuovi soggetti, pubblici e privati, intenzionati a mettere in campo le proprie varie competenze ed esperienze sui temi della longevità e contribuire al rafforzamento della capacità progettuale del territorio in questo campo. Il consolidamento della rete territoriale attraverso la sottoscrizione dell’accordo da parte di nuove realtà rappresenta, pertanto, un ulteriore tassello del percorso avviato con l’importante contributo del mondo universitario cittadino a favore della sperimentazione di nuove soluzioni sui temi della longevità e della ricerca.

© Riproduzione riservata