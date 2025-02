I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cremona hanno denunciato quattro uomini di età compresa tra i 25 e i 41 anni, tre dei quali residenti fuori provincia, per aver cercato di barare durante l’esame per la patente di guida.

Il fatto è avvenuto in un centro per le pratiche automobilistiche, dove i sospetti avevano pianificato di ottenere suggerimenti esterni durante la prova teorica. Il tentativo di frode è stato scoperto grazie all’attenzione di un esaminatore, che ha notato comportamenti sospetti durante l’esame e ha allertato i Carabinieri.

Gli individui denunciati erano in possesso di diversi dispositivi tecnologici, tra cui un cellulare, una telecamera con batteria e un router connesso a uno smartphone. Questi strumenti erano destinati a permettere loro di comunicare con una persona esterna, che avrebbe dato le risposte corrette alle domande della prova teorica. L’esaminatore, sospettando un comportamento anomalo, ha prontamente chiamato le forze dell’ordine.

I Carabinieri hanno sequestrato i dispositivi e denunciato i quattro per tentativo di frode in pubbliche prove. Questo episodio evidenzia l’importanza dei controlli durante le prove per la patente e il crescente uso di tecniche sofisticate per commettere truffe in contesti simili. Ora, i denunciati dovranno rispondere delle accuse in sede giudiziaria, con gravi conseguenze legali per aver cercato di eludere una prova fondamentale per la sicurezza stradale.

