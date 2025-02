Confcommercio Provincia di Cremona riaccende i riflettori su Buongiorno Impresa, il format dedicato alla formazione e al networking per imprenditori e professionisti. Il primo appuntamento dell’anno, intitolato Fai sentire la tua voce ESG!, si terrà mercoledì 12 febbraio alle ore 19 presso il Crit – Distretto per l’Innovazione Digitale, in via dell’Innovazione Digitale 3 a Cremona.

L’incontro sarà un’occasione unica per approfondire il tema della sostenibilità aziendale e della comunicazione Esg (Environmental, Social and Corporate Governance), offrendo strumenti concreti per integrare questi valori nel business e comunicarli in modo efficace.

Due relatori d’eccezione guideranno il confronto, portando la loro esperienza nel campo della sostenibilità e della comunicazione: Gianluca Galimberti, docente e consulente, illustrerà come integrare la sostenibilità nelle strategie aziendali, trasformandola in un elemento distintivo e competitivo; Gilberto Girardi, founder di Dueper Studio, approfondirà il ruolo della comunicazione nella valorizzazione delle scelte sostenibili, fornendo esempi pratici e best practice.

L’evento è rivolto a imprenditori, professionisti e aziende interessate a are valore alle proprie strategie Esg. Comunicare in modo efficace i progetti sostenibili. Rafforzare i rapporti con clienti, fornitori e comunità locali.

Al termine dell’incontro seguirà un momento di networking con un aperitivo offerto da Rigenera, un’opportunità per confrontarsi, condividere esperienze e creare nuove sinergie professionali.

Buongiorno Impresa è un’iniziativa dei gruppi Giovani, Terziario Donna, Professioni e Innovazione di Confcommercio Provincia di Cremona. Partner dell’evento sono Crit – Distretto per l’Innovazione Digitale e Vanoli Basket Cremona.

COME PARTECIPARE

La partecipazione all’evento è gratuita, ma i posti sono limitati. Per iscriversi, è possibile registrarsi al seguente link: https://bit.ly/evento_esg_cremona

