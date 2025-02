L’associazione di volontariato “il fiocco” si fa promotrice di una nuova esperienza artistica per esprimere l’amore per il proprio gatto e per lo scatto. Tante sono nella storia le opere che rappresentano il gatto e che raccontano il legame affettivo che si instaura con le persone.

“Felini a regola d’arte” è una mostra fotografica collettiva amatoriale, un’opportunità per tutti di esporre le proprie composizioni e di dialogare delle emozioni più profonde come malinconia, fierezza e gioia che si provano vivendo con un felino in casa. Un progetto che invita tutti a condividere, attraverso la fotografia, le proprie emozioni e le proprie creazioni ispirate al mondo dei gatti.

I partecipanti devono inviare da una a 3 tre fotografie digitali, una per ogni emozione, che rappresentino il gatto, ispirandosi al mondo dell’arte ricreando uno dei quadri proposti e una breve descrizione della stessa (massimo 50 parole).

Gli obiettivi sono quelli di offrire a tutti i partecipanti la possibilità di esporre le proprie opere il 30 marzo 2025 alle 10:30 presso il Parco Colonie Padane, di vederle pubblicate sui canali social dell’associazione, di condividere la propria passione per la fotografia, di sensibilizzare quanto possa essere emotivamente intensa la vita con un gatto.

Le opere alle quali ispirarsi:

Ernst Ludwig Kirchner, Marcella: Malinconia

Philip Connard, Ritratto di Fanny Fillipi Dowson: Fierezza

Philip Wilson Steer, Ortensie: Gioia

Come partecipare:

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i maggiorenni. E’ necessario compilare il modulo d’iscrizione sul sito entro il 15/03/2025 https://www.associazioneilfiocco.org/felini-a-regola-darte.

