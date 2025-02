La nuova stagione turistica del Circuito Dimore Storiche di Cremona e provincia apre a febbraio, iniziando un anno ricco di possibilità per scoprire la bellezza e la storia di importanti case nobili attraverso un variegato programma di aperture, visite guidate ed eventi. Palazzi di città, ville di campagna, castelli; il territorio cremonese è ricco di importanti testimonianze storiche, architettoniche ed artistiche tutte da scoprire.

Le iniziative rientrano nel progetto Dimore Storiche Cremonesi by Target Turismo, nato nel 2021 per la valorizzazione turistica e culturale dell’immenso patrimonio di proprietà private che costellano l’intero territorio cremonese.

Saranno davvero molte le proposte e le aperture delle dimore storiche aderenti al progetto. L’inaugurazione della stagione 2025 coincide con lo speciale evento Crema nobile e Palazzo Zurla de Poli una passeggiata nelle principali strade cremasche ripercorrendo i secoli della nobiltà locale e la storia di palazzi, facciate, corti e giardini per concludere con la visita degli interni di Palazzo Zurla de Poli, gioiello architettonico del Cinquecento con il delizioso giardino all’italiana e gli sfarzosi interni a partire dal monumentale salone d’onore.

A Cremona, invece, verrà aperto in modo continuativo tutte le domeniche Palazzo Calciati Crotti, il meraviglioso palazzo settecentesco di via Palestro oggetto di un recente importante restauro che ha coinvolto l’intero piano nobile ricco di ornamenti, cimeli, arredi e ora visitabile con le guide di Target Turismo.

Continueranno poi le visite di Palazzo Mina Bolzesi grazie alla collaborazione con Academia Cremonensis scuola di liuteria e archetteria che ha sede proprio nei locali storici del sontuoso palazzo neoclassico di via Platina: ogni prima domenica del mese sarà proposta una speciale visita guidata con il racconto della storia del palazzo, la visita dei saloni interni e la dimostrazione sulla costruzione dei violini secondo la tradizione cremonese ad opera di un maestro liutaio della scuola. Tale proposta è mirata anche ad attirare anche il pubblico turistico sia italiano che internazionale che giungerà in città.

Anche a Palazzo Fodri sono previste aperture straordinarie per ammirare insieme a uno storico dell’arte le terrecotte rinascimentali della facciata e del cortile con la possibilità di accedere in seguito ai sottotetti dove si gode una inedita panoramica sulla città. Aperture speciali a Palazzo Stanga Rossi di San Secondo e a Palazzo Cattaneo Ala Imperiali per riscoprirne aspetti storici e artistici con visite guidate.

In provincia riapre dopo la chiusura invernale il Castello Mina Della Scala a Casteldidone, la storica dimora tutt’ora abitata dai conti Persico Licer al confine con il territorio mantovano, dove ogni domenica sarà possibile visitare i due piani dell’ala principale del castello con alcune importanti sorprese negli allestimenti. Nei mesi di giugno, inoltre, le visite verranno organizzate nel tardo pomeriggio con un brindisi finale e assaggi di prodotti tipici del territorio.

A Cascina Farisengo di Bonemerse si celebrerà la stagione primaverile con una speciale rievocazione storica legata al secolo Ottocento; sarà inoltre possibile visitare la cinquecentesca Villa Manna Roncadelli Vaghi a Grumone di Corte de’ Frati, Villa Bottini La limonaia di Monasterolo, Villa Calciati di Persico Dosimo e Villa Fadigati la Bastia di Martignana Po.

A corollario del progetto verrà organizzata, inoltre, una serie di lezioni-conferenza a cura di Fabio Maruti, presso la sala eventi di Spazio Comune, dal titolo Nobiltà cremonese. Storia, vicende e personaggi delle casate nobiliari cremonesi dal 1500 all’età moderna: nove appuntamenti durante i quali verranno presentate le principali famiglie aristocratiche cremonesi quali Sommi Picenardi, Calciati Crotti, Mina, Bolzesi, Della Scala, Manna Roncadelli, Trecchi, Fadigati, Terni de Gregorj e Stanga.

Un programma ricco anche di sorprese che verranno svelate strada facendo come afferma Elena Piccioni, coordinatrice del progetto insieme al tutto lo staff di Target Turismo: “La maggior parte delle dimore storiche cremonesi, soprattutto quelle private, è stata sino ad oggi solo in minima parte fruibile dal pubblico e poco accessibile a cittadini e turisti: il progetto Dimore storiche Cremonesi si impegna a farle conoscere al pubblico italiano e internazionale attraverso aperture sempre più sistematiche, visite guidate, ma anche eventi culturali, musicali, artistici, gastronomici, in dialogo costante col territorio cremonese con la sua storia musicale, i suoi prodotti tipici e la sua arte sviluppatasi nei secoli nelle più svariate espressioni” .

Consulta il calendario completo delle aperture. e quello delle lezioni-conferenza, entrambi disponibili anche all’ufficio turistico Infopoint di Piazza del Comune a Cremona. Per info: dimorestorichecremonesi@targetturismo.com.

