Fedeli (FDI): “Serve un piano comunale straordinario per la sicurezza”

Egregio direttore,

l’episodio di violenza avvenuto in corso Matteotti è l’ennesima dimostrazione di come la sicurezza nella nostra città sia ancora un problema serio e irrisolto. Quanto accaduto, con un’aggressione in pieno giorno ai danni di un giovane, non può essere minimizzato né trattato come un caso isolato. Si tratta invece di un segnale allarmante che conferma la necessità di un intervento deciso da parte dell’amministrazione comunale e delle autorità competenti.

Negli ultimi mesi, Cremona ha assistito a un crescendo di episodi di criminalità e violenza che stanno minando la serenità dei cittadini e la vivibilità del nostro territorio. Rapine, furti, aggressioni: situazioni che non possono essere più tollerate. È inaccettabile che i cittadini debbano avere paura di camminare per le strade della loro città, timorosi di essere coinvolti in atti di violenza come quello avvenuto ieri.

Le dichiarazioni rilasciate di recente dal sindaco Virgilio, in cui ammetteva l’esistenza di criticità legate alla sicurezza, sono un primo passo verso il riconoscimento di un problema che non può più essere ignorato. Tuttavia, le parole non bastano: servono azioni concrete e immediate. Non è sufficiente prendere atto della situazione, bisogna intervenire con misure efficaci per ristabilire il controllo del territorio e garantire ai cittadini la sicurezza che meritano.

Fratelli d’Italia chiede con forza che l’amministrazione comunale metta in atto un piano straordinario per la sicurezza, che preveda, un incremento della presenza delle forze dell’ordine nelle zone più a rischio, attraverso un potenziamento dei pattugliamenti e un maggiore presidio del territorio. L’installazione di un sistema di videosorveglianza efficiente e capillare, per monitorare in tempo reale le aree più sensibili e facilitare l’individuazione dei responsabili di atti criminali. Interventi mirati per contrastare la microcriminalità, che sta diventando sempre più aggressiva e radicata nel tessuto urbano.

La sicurezza deve tornare ad essere una priorità assoluta per Cremona. I cittadini non possono essere lasciati soli, né si può continuare a minimizzare il problema con dichiarazioni di facciata. Fratelli d’Italia continuerà a battersi affinché la nostra città non diventi terra di nessuno, pretendendo risposte concrete e immediate da parte dell’amministrazione comunale.

