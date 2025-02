Lancio di lattine verso le auto nel parcheggio sotterraneo di un centro commerciale. Accade a Cremona e secondo la testimonianza dell’autista preso di mira si tratta del gesto incivile e provocatorio di un gruppo di giovani.

Il fatto è di venerdì, intorno alle 16:20. L’autista, un cremonese, stava guidando il proprio veicolo verso uno stallo quando all’improvviso un gruppo di ragazzi si è radunato su di un parapetto. Uno dei giovani ha lanciato una lattina vuota verso l’auto, colpendola.

Non sono stati registrati danni particolari al mezzo, resta nell’autista un grande spavento dovuto anche al rischio corso per tentare di evitare all’ultimo momento l’oggetto lanciato. Fortunatamente in quell’istante non transitavano altre auto o pedoni.

© Riproduzione riservata