Rinnovato l’impegno dell’Amministrazione comunale a proseguire per un ulteriore triennio l’attività dell’Osservatorio del sistema scolastico cremonese, educazione di qualità e prevenzione della dispersione, istituito nel 2022 dal Settore Politiche Educative e Istruzione, e già inserito Piano degli interventi comunali per il Diritto allo Studio approvato dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 2024.

L’organismo vede la partecipazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona e della Provincia di Cremona che hanno manifestato la propria disponibilità al rinnovo della collaborazione in essere, vista l’importanza della sua funzione, attraverso la formalizzazione di un protocollo d’intesa valido per il prossimo triennio.

Dalla cabina di regia vengono annualmente individuate tematiche da approfondire per dare poi alla città una restituzione dell’analisi fatta. La cabina di regia, oltre al responsabile del progetto di ricerca, all’assessora all’Istruzione e alla dirigente del Settore Politiche Educative, prevede anche il coinvolgimento del dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale e di un gruppo ristretto di dirigenti scolastici che può orientare la raccolta di dati verso aspetti particolarmente significativi e segnalare argomenti rilevanti, oltre a quelli proposti dal gruppo di lavoro principale, la cui rielaborazione confluisce nel report annuale dell’Osservatorio.

Tra i focus per il 2025 è stato individuato anche quello dell’evoluzione del Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 anni per valorizzare il grande investimento dell’Amministrazione al riguardo e il lavoro del Coordinamento Pedagogico Territoriale di cui il Comune di Cremona è capofila.

“Riteniamo il lavoro dell’Osservatorio importantissimo, non solo perché consente di sistematizzare la raccolta dei dati necessari alla mappatura delle dinamiche scolastiche, ma anche perché in grado di stimolare sinergie di intervento condivise con gli altri enti della rete, su tematiche ritenute strategiche” osserva l’assessora all’Istruzione Roberta Mozzi. “Particolare attenzione, per esempio, è stata dedicata al tematica della prevenzione della dispersione scolastica, che ha portato all’elaborazione di uno strumento di lavoro per tutta la comunità scolastica cittadina, dando vita contestualmente ad uno spazio in cui i diversi soggetti possano dialogare. L’Osservatorio dunque, procedendo annualmente ad una analisi sia qualitativa che quantitativa delle dinamiche scolastiche, fornisce uno strumento strategico di programmazione di politiche educative di qualità”.

L’ente accademico individuato per l’azione di supporto all’organismo è l’Università Cattolica del Sacro Cuore, attraverso la sua sede operativa di Piacenza: il professore Pierpaolo Triani, docente e ricercatore di chiara fama, col suo gruppo di lavoro ha seguito il progetto di ricerca, che ha portato ogni anno alla realizzazione di un documento finale, Il sistema scolastico e formativo nel Comune di Cremona – Rapporto per l’anno scolastico 2022/2023, cui è seguita l’edizione 2023/2024. Attualmente è in corso la raccolta dei dati che verranno rielaborati per arrivare poi, nei primi mesi di quest’anno, al Rapporto per l’anno scolastico 2024/2025.

© Riproduzione riservata