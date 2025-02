Torna l’incubo dei bocconi avvelenati in città. Due diversi episodi hanno messo in allarme sia le associazioni che si occupano di animali, sia chi è abituato a portare in giro o comunque a lasciare uscire il proprio amico a quattro zampe.

A lanciare l’allarme è Apac Cremona, che nei giorni scorsi ha salvato un gatto avvelenato. Il micio è stato trovato nella zona di una colonia felina al quartiere Zaist. A trovarlo, sotto una scala, moribondo, una signora che si reca quotidianamente a portare il cibo ai randagi della zona.

Il felino è stato quindi recuperato dalle volontarie dell’associazione, che lo hanno portato d’urgenza dal veterinario, riuscendo a salvarlo. Il sospetto è che abbia ingerito qualche boccone avvelenato.

Una seconda segnalazione arriva invece da privati cittadini, che nella zona di via Argine Panizza portano quotidianamente a spasso il cane. “Provenendo da via Gorizia, nel piccolo spiazzo di erba da cui inizia il parco di Via Argine Panizza (con annessa area cani), mia sorella, portando fuori il nostro cane, ha avvistato un boccone a forma di würstel. Emanava un odore nauseabondo e sembrava impregnato di qualche strana sostanza”.

Il timore è che possano essercene altri sparsi in zona. Tra l’altro, nei mesi scorsi, altri bocconi avvelenati erano stati avvistati anche nei quartieri Po, al parco Sartori, e Castello.

