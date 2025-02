Dal 9 all’11 febbraio 2025 torna uno degli appuntamenti più importanti del comparto turistico, ovvero la BIT, una delle principali fiere di settore punto di riferimento per gli operatori di tutto il mondo. Per la realtà cremonese l’edizione 2025 sarà maggiormente importante perché per la prima volta si presenterà ufficialmente con la nuova denominazione “Visit Cremona”.

Si tratta del brand della Destination Management Organization. La Bit si conferma, numeri alla mano, una delle più importanti fiere del settore, con oltre 1.000 espositori iscritti da 64 paesi e che vedrà la partecipazione di centinaia di buyer da ben 49 paesi del mondo, ospitati nuovamente nella location di Fiera Milano Rho dopo diversi anni.

Cremona sarà presente con un’immagine quindi tutta nuova all’interno dello spazio di Regione Lombardia, pronta a rappresentare città e intero territorio con materiale informativo e il nuovo catalogo di promo commercializzazione, disponibile in due lingue agli operatori che vorranno conoscerne bellezze e peculiarità con oltre 50 esperienze disponibili diversificate e di qualità, da Crema, a Casalmaggiore, da Soncino a Cremona.

Lo staff, coordinato dal Destination Manager prof. Stefano Soglia, sarà presente unitamente a due dei partner DMO Visit Cremona Target Turismo e Consorzio InCremona, in sinergia per la promozione del territorio. Ad oggi la DMO Visit Cremona conta 20 incontri B2B programmati sull’arco dei tre giorni, con tour operator provenienti da USA, Germania, Francia, Spagna, Svizzera e Italia.

La DMO Visit Cremona è sostenuta dalla Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia e dal Comune di Cremona, in collaborazione con Provincia di Cremona, Comune di Crema, Comune di Soncino, Comune di Casalmaggiore e coordinata da REI – Reindustria Innovazione, in collaborazione con gli operatori ed i partner del territorio cremonese.

