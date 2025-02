Si è svolta domenica mattina l’assemblea del Circolo Vela Cremona che conta 70 soci. Eletto il nuovo Consiglio per il prossimo quadriennio: presidente Giovanni Peri; consiglieri: Silvio Cabrini, Maximilian Catasta, Monica Gevi, Fabio Perrone e Fabio Santini; revisori dei conti: Katiuscia Natalini, Maurizio Renzi e Marco Villani.

L’assemblea sociale è stata anche l’occasione per ricordare i successi sportivi conseguiti nel 2024 dal Circolo cremonese che si è distinto a livello nazionale nel Campionato italiano classe Snipe con due soci: Dario Bruni campione italiano assoluto e Andrea Cabrini campione juniores. Questi risultati, non scontati visto che a Cremona non c’è il mare e neppure il lago, danno nuova energia e prestigio alla Scuola Vela cremonese, riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela.

Ogni anno, presso la sede di via Roncobasso-Porto Canale, si organizzano corsi teorici e pratici per avvicinare i cremonesi di ogni età al mondo della vela. Il corso primaverile avrà inizio il prossimo mese di marzo, mentre quello autunnale nel mese di settembre e saranno occasione per apprendere le norme della navigazione, i nodi, le regole di regata e soprattutto per effettuare prove pratiche ed acquisire tutte le nozioni necessarie alla conduzione di una barca a vela sul lago e sul mare.

In primavera saranno inoltre organizzate la Giornata “Vela per tutti” in collaborazione con l’Associazione cremonese r per una vela inclusiva a vantaggio dei ragazzi autistici e la Giornata “Vela Day” di promozione sportiva promossa dalla Federazione Italiana Vela.

