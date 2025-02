La Fondazione Luigi Masserini per gli Studi Aziendali e Amministrativi e l’Associazione Amici della Fondazione Luigi Masserini di Cremona, unitamente al Comune di Cremona e all’Istituto di Istruzione Superiore “Ghisleri-Beltrami”, hanno promosso l’organizzazione del Corso Monografico di Economia Aziendale – Modulo Primo che si terrà in Cremona nel periodo di febbraio 2025.

Il Corso ha il prezioso sostegno di Fantigrafica Srl e della Fondazione Arvedi-Buschini nonché il supporto dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona.

La Fondazione e l’Associazione si propongono di perseguire gli scopi che furono del Centro di Studi Aziendali e Amministrativi partendo dal patrimonio di esperienza lasciato dal Prof. Luigi Masserini, Direttore e anima del Centro di Studi Aziendali e Amministrativi dal 1979, che ricordiamo con affetto e a cui va il nostro ringraziamento per la passione e la competenza con cui ha costantemente proposto alla comunità importanti temi di riflessione.

Il Modulo Primo del Corso di quest’anno dal titolo Investimenti Finanziari e Immobiliari, si pone l’obiettivo di definire l’Investimento identificando i Soggetti coinvolti, gli scopi, le tipologie, gli strumenti caratteristici nonché la correlazione tra valore e rischio al fine di promuovere un’analisi dei rapporti funzionali caratterizzanti gli Investimenti Finanziari e Immobiliari con l’obiettivo di verificare la sussistenza di una diversificazione sostenibile nonché convergente alla conservazione e all’incremento del Patrimonio.

Le analisi e gli studi condotti dai Relatori indurranno la ricerca di nuovi temi affini da trattare in una fase successiva, garantendo continuità con le tematiche già affrontate con il Corso Monografico di Economia Aziendale del 2024.

La Lezione prevista si terrà in presenza presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Ghisleri-Beltrami” (in Via Palestro 35, 26100, Cremona) nonché per via telematica (da remoto).

Giovedì 13 febbraio 2025 alle ore 11:00, dopo l’Introduzione a cura del Dott. Sergio Margotti, Presidente della Fondazione Luigi Masserini, il Prof. Fabrizio Crespi, Docente di Economia degli Intermediari Finanziari nell’Università degli Studi di Cagliari, Docente di Economia nell’Università Cattolica del Sacro Cuore, terrà la Lezione su Investimenti Finanziari e Investimenti Immobiliari: verso il giusto connubio.

