Il prefetto di Cremona, Antonio Giannelli, interverrà giovedì 13 febbraio alle 10.30 al campus di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’incontro, che si terrà in Aula B.0.08, ha per titolo Complessità della funzione di coordinamento nel governo del territorio: il ruolo della Prefettura.

Il prefetto sarà dunque ospite per l’avvio del corso di Management delle amministrazioni pubbliche, tenuto dal professore della Cattolica Emanuele Vendramini, e facente parte della laurea triennale in Economia aziendale della Facoltà di Economia e Giurisprudenza.

La presenza di Antonio Giannelli al Campus di Cremona dell’Università Cattolica sottolinea come le varie espressioni del territorio e le sue istituzioni collaborino in favore della crescita degli studenti, ma fornisce anche l’occasione per evidenziare come sia possibile svolgere un ruolo istituzionale con un’impronta manageriale.

© Riproduzione riservata