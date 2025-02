Tra gli ospiti più attesi al teatro Ponchielli di Cremona per il 125esimo anniversario di “Latteria Soresina” c’era anche il ministro all’agricoltura Francesco Lollobrigida.

Il politico, infatti, ha voluto presenziare all’evento organizzato nel pomeriggio di lunedì all’ombra del Torrazzo, per dare lustro alla realtà cremonese tra le principali del settore lattiero caseario italiano.

“Un anniversario straordinario – ha commentato il Ministro – che racconta di lavoro, fantasia ma soprattutto di qualità; il settore caseario è un simbolo delle produzioni italiane, che regala grandi soddisfazioni sia per il consumo interno sia per l’export. Ad oggi si fa molto ma si può fare molto di più: nel mondo c’è tanta voglia di Italia e bisogna mettere le aziende italiane in condizioni di poter aprirsi a nuovi mercati e consolidare quelli in cui già sono presenti”.

A proposito di esportazioni, la nuova politica nazionalistica portata avanti dagli Stati Uniti di Donald Trump fa tremare il settore, che già teme il ritorno di pesanti dazi sui prodotti Made in Italy; nonostante tutto, però, il ministro si dice fiducioso di soluzioni più diplomatiche.

“Perché preoccuparsi di ciò che potrebbe accadere piuttosto che parlare dei grandi risultati che stiamo ottenendo ora?” ha detto Lollobrigida, che ha poi aggiunto “ovviamente per noi i dazi non sono mai un fatto positivo: crediamo in un mercato aperto, che ci permetta di arrivare ovunque; alle ricadute penseremo qualora le possibilità dovessero consolidarsi in fatti concreti, agendo in modo tale da non mettere in difficoltà gli esportatori come anche i consumatori. I nostri prodotti si caratterizzano non solo per i sapori che hanno, ma anche per il controllo e la qualità; dobbiamo quindi permettere ai cittadini del mondo di stare bene e mangiare italiano“.

Andrea Colla

