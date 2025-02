L’Associazione di volontariato Amici di Emmaus propone un’esperienza di Servizio civile universale ai ragazzi e alle ragazze tra i 18 e i 28 anni. Sono disponibili due posti nelle sedi di Canove de’ Biazzi (Torre de’ Picenardi) e Piadena.

Il progetto “Impronte” prevede un’esperienza lavorativa e formativa della durata di un anno, con un impegno settimanale medio di 25 ore e assegno mensile di 507,30 euro. Possono candidarsi i cittadini italiani o stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno. Per chi desiderasse candidarsi, la domanda va compilata online entro le ore 14:00 del 18 febbraio. Per informazioni rivolgersi alla sede della Comunità Emmaus (emmaus.piadena@libero.it – 0375 94167) o al Comune di Cremona (serviziocivile@comune.cremona.it – 0372 407786).

L’associazione Emmaus parteciperà inoltre all’iniziativa “M’illumino di meno” promossa in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili da Radio2 Caterpillar. Domenica 16 febbraio presso il punto Emmaus di Canneto sull’Oglio (MN), dalle ore 9:00 alle 11:30 tutti i capi estivi verranno venduti a 1 euro. M’illumino di Meno 2025 sarà infatti dedicata al contrasto della moda usa e getta.

© Riproduzione riservata