Ha preso il via stamattina la fase finale dei lavori di manutenzione straordinaria al Torrazzo di Cremona, che ha destato la curiosità dei passanti con la presenza in piazza in un’autogru per il trasporto dei materiali.

Lunedì è il giorno in cui il Torrazzo di Cremona osserva il turno di riposo settimanale, ecco perché è stato scelto il 10 febbraio.

I lavori, riguardanti il restauro e il consolidamento del solaio e del pavimento ligneo della penultima terrazza e la riparazione dei sistemi di allontanamento dei volatili, erano incominciati nell’ottobre 2024, cercando di arrecare il minor disagio possibile a turisti e cittadini: diversi livelli erano rimasti percorribili consentendo di ammirare il panorama e visitare il Museo Verticale del Torrazzo.

Ora resteranno accessibili le sale del percorso espositivo e si potrà salire le scale all’altezza della merlatura, mentre resterà chiusa la parte superiore interessata dal cantiere. L’intervento dovrebbe proseguire un paio di settimane.

Fra maltempo e negozi chiusi lunedì mattina c’era solo qualche passante in centro, ma chiunque transitasse da Piazza del Comune restava impressionato dall’altezza dell’autogru in funzione per trasportare in quota i materiali necessari ai lavori di manutenzione.

