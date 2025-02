Lui, 20 anni, lei 42, e una storia d’amore fatta di alti e bassi, che è sfociata poi in un’accusa di stalking e di violenza sessuale. Nell’udienza, che si è tenuta davanti al giudice del tribunale di Cremona martedì mattina, sono stati sentiti l’imputato, difeso dall’avvocato Davide Lacchini, e i testimoni della difesa, ossia i suoi fratelli, oltre ai consulenti tecnici. La vittima si è invece costituita parte civile attraverso l’avvocato Michele Tolomini.

Secondo quanto ricostruito, ci sarebbero stati circa 1.700 messaggi in pochi mesi. Abbastanza, secondo l’accusa, per configurare il reato di stalking. Di altro avviso la difesa, secondo cui, invece, la donna avrebbe sempre risposto ai messaggi. E’ stato lo stesso imputato a raccontare la propria versione dei fatti: “Molte cose sono inventate e ingrandite” ha detto, al banco dei testimoni. “Non l’ho mai violentata. Certo, ammetto di essere stato possessivo, ma non l’ho toccata. E ora combatto per la verità”.

Il giovane, che ora ha 31 anni, ha ammesso di averle mandato molti messaggi e di essersi presentato a casa sua alcune volte, “ma non sono mai stato insistente o violento. Anzi, un paio di volte lei mi ha messo le mani addosso e non ho reagito”.

La relazione tra i due era nata nel 2014. Un amore folle, per lui, che era diventato geloso e possessivo. “Io per lei c’ero sempre, le davo dei soldi e facevo da padre a suo figlio. Ero imbambolato da lei”.

La storia è finita definitivamente fino ad agosto 2023, quando il giovane è finito in carcere dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, per andare nuovamente da lei (nonostante i provvedimenti di allontanamento). Secondo la versione dell’imputato, peraltro, i due avrebbero continuato a frequentarsi anche dopo le denunce, sporte nel 2022.

I fratelli dell’imputato, interrogati, hanno confermato come i due avessero continuato a vedersi, riportando un paio di episodi nel corso dei quali il giovane sarebbe andato a prenderla in aeroporto. Il processo è stato poi rinviato al 25 marzo.

Laura Bosio

