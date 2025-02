“La guerra tra mondo reale e rappresentazione simbolica” è il tema scelto per l’edizione 2025 della Winter School al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia sede di Cremona, giornata di orientamento dedicata agli studenti delle scuole superiori.

Oltre visitare Palazzo Raimondi e le collezioni artistico-musicali dell’Ateneo, i giovani hanno potuto frequentare le lezioni e dialogare con i docenti, cogliendo il ruolo delle scienze umanistiche nella comprensione della realtà. Presenti inoltre alcuni studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale, che hanno dato testimonianza del percorso accademico intrapreso.

A ottant’anni dalla fine del secondo conflitto mondiale l’argomento selezionato per la Winter School è la guerra, affrontato con diverse declinazioni incluse arte e musica. La giornata è inserita nel progetto nazionale “Università, scuole e territorio in rete per il patrimonio culturale materiale e immateriale”.

