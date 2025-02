Il Festival di Sanremo 2025 vede una massiccia partecipazione di autori e compositori cremonesi: da anni ormai diversi talenti nostrani firmano i più grandi successi della musica leggera italiana. Quest’anno, in particolare, l’attenzione è rivolta verso due di loro.

Tra gli autori più prolifici c’è Davide Simonetta, considerato ormai tra le principali firme italiane: il giovane, originario di Bagnolo Cremasco ha contribuito alla realizzazione di cinque brani. Di tre canzoni firma testo e musica, di altre due soltanto la musica. Nel dettaglio: “Dimenticarsi alle 7” di Elodie, “Fango in Paradiso” di Francesca Michielin, “Incoscienti giovani” di Achille Lauro. Ha invece arrangiato “Viva la vita” di Francesco Gabbani e “Mille vote ancora” di Rocco Hunt. Una canzone di Simonetta ha già vinto il Festival di Sanremo: sua infatti era “Due Vite” di Marco Mengoni. Nel 2024 piazzò al secondo posto “I’ pe’ me, tu pe’ te” di Geolier, e al terzo “Sinceramente” di Annalisa.

Altro talento made in Cremona è il vescovatino Michele Zocca in arte Michelangelo, anch’egli già vincitore di un Sanremo con l’indimenticata “Brividi”. Insieme all’amico Blanco ha scritto testo e musica di “La cura per me” di Giorgia, “Lentamente” di Irama, “Se t’innamori muori” di Noemi (scegli la tua preferita).

Negli autori di Sanremo 2025 c’era anche un altro talento cremasco. Si tratta di Mattia Cerri, che ha scritto la musica di “Demoni” di Emis Killa. Il rapper tuttavia ha scelto di ritirarsi dalla competizione dopo aver scoperto di essere indagato per associazione a delinquere nell’inchiesta “Doppia curva”.

Non firma soltanto il suo brano ma sale direttamente sul palco dell’Ariston come big in gara la viadanese Gaia (nome completo Gaia Gozzi): reduce dal successo estivo ottenuto grazie a “Sesso e Samba” è in gara al Festival con “Chiamo io chiami tu”.

Tutte le canzoni “cremonesi” che legano questa e le altre edizioni del Festival di Sanremo al nostro territorio sono raccolte in una speciale playlist dal titolo “Cremona a Sanremo”, ascoltabile gratuitamente su Spotify a questo link.

